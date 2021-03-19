緬甸示威第46天：傳9人死亡　敏昂萊掌權後首度出席東盟防長會議

撰文： 何文翰 成依華 最後更新日期： 2021-03-19 21:06

緬甸自2月1日發生軍方政變後，民眾連日示威抗議軍政府，並多次出現流血事件，路透社3月19日引述當地殯儀館及媒體報道，當日有9人在示威期間死亡。緬甸國營電視台報道，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）3月18日出席東盟（ASEAN）防長視像會議。這是他2月1日政變奪權後首個參與的國際事務。

印尼軍方網站顯示，印尼國民軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）在會議上對緬甸情況表達關注。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）19日呼籲恢復緬甸民主、停止當地暴力，並要求東盟領導人盡快舉行高級別會議，討論緬甸危機。

緬甸反政變示威：圖為3月8日緬甸示威者參與首都內比都的示威活動。（AP）

前議員尋求ICC調查

緬甸前議員正探討讓國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）調查軍政府在鎮壓示威活動時有沒有犯下反人類罪。

緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）已遭軍政府撤職，他19日在美國紐約出席活動時說，被罷免的緬甸議員組成一個委員會，他們正考慮各種方法，追究鎮壓行動中施暴者的責任，包括探討ICC能否調查緬軍干犯反人類罪（Crimes Against Humanity）的可能性。他說ICC是他們求助的其中一個選項。他說他們不是一個國家的政黨，但他們需要探討將個案呈交ICC的方法。

緬甸反政變示威：圖為3月8日緬甸示威者參與仰光的示威活動，他們舉起三指手勢。（AP）

多地出現示威

緬甸2月2日出現反政變示威，示威活動3月19日踏入第46天。路透社19日報道，國內多個地方出現示威，包括第二大城市曼德勒（Mandalay）、中部城市敏建（Myingyan）和傑沙（Katha）等。

報道引述一名目擊者和當地媒體指，安全部隊在中部城鎮昂班（Aungban）發射催淚氣體驅散示威者，部隊在移走障礙物時受到示威者阻撓，其後開槍。

緬甸反政變示威：圖為3月8日緬甸示威者在仰光架設路障。（AP）

非示威者亦成目標

當地人權組織援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）18日指出，軍政府鎮壓示威的策略在3月變得暴力。組織稱，軍隊在沒有理由的情況下，直接向區內及街道開槍，「即使不是示威的民眾、兒童和婦女現在成了射擊目標。」

組織稱，軍隊3月18日鎮壓城鎮Kalay的示威活動時，向街道和廣場開槍，並在沒有理由的情況下，射殺3名沒有參與示威的平民。