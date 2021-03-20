Tesla創辦人Elon Musk回應中國「禁駛令」傳聞　否認從事間諜活動

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-20 20:46

中國傳因擔心美國電動車生產商特斯拉（Tesla）透過車上鏡頭紀錄司機周圍影像以及收集敏感數據而採取行動。美媒19日稱中國政府傳已限制軍方、國有敏感行業及重要機關工作職員駕駛Tesla汽車上班。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）20日否認從事間諜活動。

《華爾街日報》19日引述消息人士稱，中國曾對Tesla產品進行安全審查，關注它的環車攝影鏡頭能即時拍照的功能，以及因蘋果公司（Apple Inc.）手機與汽車系統同統同步，或取得汽車在何時何地及如何被使用、司機個人訊息數據，以及手機聯絡人名單等。消息人士稱，北京關注一些數據可能被傳送回美國。

圖為2020年1月19日，特斯拉行政總裁馬斯克於美國佛羅里達州出席記者會時查看手機。（Reuters）

馬斯克20日出席2021年中國發展高層論壇上以Tesla舉例稱，「如特斯拉汽車被用於中國或任何地方從事間諜活動，我們在任何地方都會被關閉。」

他發表這番言論不足24小時前，美國彭博社也報道，Tesla汽車已被禁駛進中國軍事設施，部分住宅區亦受限——它指的住宅區，是有住戶在敏感行業及國家機關工作的那一種。

特斯拉中國發聲明稱，中國市場上的特斯拉汽車，均未開啟車內攝影鏡頭，不存在藉此侵犯用戶隱私的行為。