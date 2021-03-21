新冠肺炎｜巴西疫情嚴峻　政府計劃向美國進口過剩疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-21 03:18

巴西的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有放緩，當地在3月19日新增逾9萬宗確診個案，外交部20日表示，政府與美國商討引入過剩疫苗的可能。

巴西外交部在Twitter指，有關商討在13日開始進行，巴西政府透過外交部及駐華盛頓大使館與衛生部合作和美國政府討論。

Since March 13, the Brazilian Government, through Itamaraty and the Embassy in Washington, in coordination with the Ministry of Health, has been negotiating with the US Government to make it possible for Brazil to import vaccines from the surplus available in the United States. — Itamaraty Brazil 🇧🇷 (@Itamaraty_EN) March 20, 2021

白宮在19日宣布有意將400萬劑在美國製造的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗「外借」至加拿大及墨西哥，但一名白宮官員指無意將疫苗出口至加、墨以外的國家。路透社20日引述兩名消息人士報道，巴西政府沒有要求華府供應過剩疫苗。

巴西至今在超過1187萬人感染病毒，逾29萬人喪生，是疫情第二嚴重的國家。當地最近數周爆發新一波疫情，導致醫療系統面臨崩潰，而且聯邦政府推出的疫苗接種計劃過慢，部分地方政府因為供應不足，被迫暫停接種工作。

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