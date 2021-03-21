中美2+2｜兩國高官激烈交鋒　專家稱兩大原因所致

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-21 10:23

中美高級官員3月18日至19日在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行了會晤，這是拜登（Joe Biden）上台後，兩國高層首次會晤。這次會晤的氛圍十分緊張，場面一度失控。專家稱，這這背後有兩大原因。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）已經結束了會晤。

美國有線新聞網絡（CNN）3月20日引述分析人士說，中美兩國高層官員18日發生的緊張且不同尋常的外交衝突表明，未來的路很艱難，兩國關係不會輕易或迅速改善，而且會變得更加難以駕馭。

報道指出，通常沉悶的外交會議前奏很快就失去了控制，部分原因是雙方的期望不匹配，而且雙方發表的講話對國內聽眾的意義不亞於對對方的意義。

報道稱，拜登政府希望對中國保持強硬立場，不太可能緩和對華關係。因為美國國會中的對華鷹派隨時準備批評拜登政府任何軟弱的迹象。與此同時，中國政府打算發出訊號，表示它不受美國的威脅，也不受美國宣稱的全球領導地位的影響。

中美高層會晤結束，兩國官員各自接受媒體採訪（點擊圖集瀏覽）：

經濟學人智庫（EIU）的環球經濟學家波奇（Cailin Birch）說：「我們沒有期待在這次會晤中看到任何的實質性對話，所以他們協商失敗沒有使我們吃驚。但事實是，他們這麼快就協商失敗了，而且是以這種令人驚歎的模式，非常引人注目。」

報道稱，兩位美國官員提到了一系列問題，但是他們的講話既是給中方聽的，也是給美國國內觀眾聽的。波奇說：「很多內容可能是給國內觀眾看的，當然有一部分是給美國觀眾看的，有一部分是給中國觀眾看的。」

針對楊潔篪激烈的講話，波奇說：「這可能是為了表明中國沒有被嚇倒，這也是一種不尊重的表現——中國明確表示不會遵守規則。」

一名資深共和黨助手暗示，布林肯和沙利文很可能知道議員們也在觀看對話。他們現在無法讓步，只能強硬。中國現在是地緣政治上最大的問題，尤其是對美國國會的外交政策而言。

報道稱，造成摩擦的另一個因素是雙方對會晤有着截然不同的期望。波奇說：「中國希望重啓關係，至少在理論上希望舉行一次低調的介紹性會議，定下基調。顯然，由於布林肯的言論，這種可能性消失了。美國代表團的到來是為了討論中國真正敏感的問題——它的人權記錄和領土野心。」