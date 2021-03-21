中美2+2｜崔天凱︰兩國差異證明未來需更有效交流溝通

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-21 10:25

中國駐美國大使崔天凱3月20日稱，中美這次高層對話坦率、有建設性且有用，兩國在很多領域均有分歧，但這樣的不同只顯得將來需要更加有效的溝通與交流。

中國與美國代表團18日至19日在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行中美高層戰略對話。

中美高層戰略對話3月18日至19日在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行。圖為18日，中國駐美國大使崔天凱（右）坐在中國外交部長王毅（中）身旁。（Reuters）

崔天凱20日在Twitter上傳一張在飛機內、從高空拍攝的相片，並稱自己在從安克雷奇返回華盛頓的回程航班上。他表示，中美可在包括全球暖化在內的議題合作。

On the flight back to DC from Anchorage, you can find the trace of global warming impact on this planet. China and the U.S. can cooperate on the most demanding tasks such as climate change for the good of humanity. pic.twitter.com/eDKmRk0yA1 — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) March 20, 2021

他引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）說現代科技、全球通訊和世界經濟均要求中國和美國開始比以往更緊密地合作，因為世界和平和繁榮取決於中美間的理解。