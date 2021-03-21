中美2+2｜崔天凱︰兩國差異證明未來需更有效交流溝通

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中國駐美國大使崔天凱3月20日稱，中美這次高層對話坦率、有建設性且有用，兩國在很多領域均有分歧，但這樣的不同只顯得將來需要更加有效的溝通與交流。

中國與美國代表團18日至19日在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行中美高層戰略對話

中美高層戰略對話3月18日至19日在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行。圖為18日，中國駐美國大使崔天凱（右）坐在中國外交部長王毅（中）身旁。（Reuters）

崔天凱20日在Twitter上傳一張在飛機內、從高空拍攝的相片，並稱自己在從安克雷奇返回華盛頓的回程航班上。他表示，中美可在包括全球暖化在內的議題合作。

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他引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）說現代科技、全球通訊和世界經濟均要求中國和美國開始比以往更緊密地合作，因為世界和平和繁榮取決於中美間的理解。

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