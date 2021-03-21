中美2+2｜會談未達成顯著成果　但兩國對話本身甚具意義

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-21 13:50

中美阿拉斯加「2+2」會議結束，一如預料這次會談未有達成顯著成果。但不論雙方在一些議題上立場有巨大分歧，雙方還是可以在共同關注議題上合作，對話仍有特別意義。

圖為2021年3月18日，中國中央政治局委員、外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國國務委員兼外長王毅於阿拉斯加出席中美會談。（Reuters）

中美在這次對話，單是在稱呼上已有分歧。中國稱這次會談是「高級戰略對話」，而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則否定了這次是戰略對話，認為會談僅是「一次性」，目的是了解對方立場。

而會談結束後，據新華社的報道雙方僅同意繼續保持類似的高層對話，及就應對氣候變化問題上成立工作小組。報道未提及其他共識，更不用說早前有報道指中方有意提出的領導人視像會議。

如此的結果是可預料的，在會談前中美雙方均曾表示過對這次會談不抱太大期望。在18日會談首天，雙方就在開場發言時直接相互攻擊，讓原本準備8分鐘的開場白大幅延長至一個半小時。

但在首日會談結束後，有美方官員總結稱除了開場白外，會議整體的氣氛平靜，並稱對話有實質內容、嚴肅並直接。

圖為2021年3月18日，美國國務卿布林肯與國家安全顧問沙利文於阿拉斯加出席中美會談。（Reuters）

中國定義的高層戰略對話，是自喬治布殊（George Bush）執政時代的中美戰略經濟對話流傳下來。雙方對話在奧巴馬（Barack Obama）執政時期深化，但在特朗普（Donald Trump）時代停止。

特朗普在執政後期明確把矛頭指向中國，使兩國關係陷入緊張。拜登（Joe Biden）上任後雖已表明會重新檢視對華政策，但在這兩個月的外交行動，說明美國會延續對華強硬方向。

不過，這並不代表雙方沒有合作可能。中國外交部前副部長傅瑩在19日的中國發展高層論壇中表示，中美「全面脫鈎」不符合雙方根本利益。而美方也曾表示兩國仍可在有共同利益的議題上，如氣候變化、伊朗、朝鮮半島等地區問題上合作。

因此即使雙方未能達成顯著成果，但會談相信已滿足了雙方的一個重要目的——了解對方立場。雙方坦率交流並非一件壞事，儘管雙方公開的互相指責預視着兩國未來溝通上的困難，但召開會議本身已十分重要，因為雙方願意溝通遠勝於拒絕對話。

新華社報道，雙方同意未來繼續召開類似的高層對話，這實質已是本次會談的一個重要成果。