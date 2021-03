傅瑩：中美較50年前有更多改善關係的有利條件

撰文: 唐飛 最後更新日期: 2021-03-21 14:46

中國外交部前副部長傅瑩和美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)3月20日上午出席中國發展高層論壇2021年會。

傅瑩在講話中表示,在處理中美兩國關係時,要有以終為始(Start with the end in mind)的思考習慣,在大圖景內考慮問題,這樣才能不被分歧所困,超越分歧聚焦合作。

傅瑩指出,對比當年,如今有更多改善中美關係的有利條件。50年前,在彼此差異和分歧巨大的情況下,兩國尚能克服重重阻隔,繞道尋求共同朋友巴基斯坦的幫助,最終見面和商談,在重大的國際戰略問題上實現合作,現在就更沒有理由走向衝突和對抗了。

傅瑩說,中美關係經歷了一段劇烈下滑的困難階段,中方對最近幾年美方的錯誤做法是不太理解和無法接受的。現在兩國關係似乎進入一個平台期,未來的中美關係會再度下滑,還是能在平台期穩定下來,恢復正常,進而上升和發展,大家都非常關注和抱有期待。中美已經是一種深度相互依存的關係。「全面脱鈎」不符合雙方根本利益。

傅瑩認為,中美兩國需要承擔起歷史責任。雙方需要冷靜客觀地面對和解決分歧。

論壇亦播出美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)預錄影片。中美高級外交人員18日在阿拉斯加會面,而基辛格的影片是此前錄製。他在片中表示,世界的和平與繁榮,取決於中美之間的理解。

基辛格在影片中指出,中國和美國是兩個偉大的社會,有不同的文化和歷史,「所以我們,不可避免地,有時會對一些做法有不同的看法。」

他續指,但現代技術、全球化傳播和全球化經濟都要求中國和美國,開始比以往更緊密地合作。