中美2+2｜專家：氣候變化或是兩國短期內取得實質進展的唯一領域

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-21 15:26

中美高層3月18日至19日在阿拉斯加州安克雷奇舉行會談，此次對話火藥味甚濃。但是雙方也仍達成了一些共識。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）3月19日在為期兩天的會晤結束後，分別召開了記者會。

楊潔篪對媒體說，中美代表各自內外政策和雙邊關係進行了坦誠、建設性交流。這次對話是有益的，有利於增進相互了解。雙方在一些問題上仍存在重要分歧。

布林肯在召開記者會時也指出，雙方除了在存在根本性的分歧的議題上進行了對話以外，也討論了雙方可以合作的領域。布林肯說：「在伊朗、朝鮮、阿富汗、氣候方面，我們有利益交集。」

與此同時，中國外交部3月20日發表聲明稱，雙方圍繞各自內外政策、中美關係以及共同關心的重大國際地區問題進行了坦誠、深入、長時間、建設性的溝通。雙方認為對話是及時的、有益的，加深了相互理解。

聲明指出，雙方都希望繼續這種高層戰略溝通。雙方均致力於加強在氣候變化領域對話合作，雙方將建立中美氣候變化聯合工作組。雙方還討論了經貿、兩軍、執法、人文、衛生、網絡安全以及氣候變化、伊朗核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題，同意保持和加強溝通協調。雙方表示將圍繞二十國集團（G20）、亞太經合組織（APEC）等多邊活動加強協調磋商。

美國有線新聞網絡（CNN）3月20日報道稱，經濟學人智庫（EIU）的環球經濟學家波奇（Cailin Birch）說，氣候變化可能是中美短期內能夠取得實質性進展的唯一領域。「這是我們看到的兩國唯一能保持一致的領域，在這個領域，雙方的夥伴關係將有利於兩國政府。」