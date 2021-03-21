中美2+2｜會談生動展示　兩國如何面對分歧

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-21 20:08

美國媒體3月19日稱，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，華府與中國政府的首次外交高層面對面會晤，活靈活現地展示，在一系列未來數年將影響全球格局的議題上，兩國怎樣面對猜疑和分歧。

中美外交高層18日至19日在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱中美在包括伊朗、朝鮮、阿富汗和氣候變化在內議題有共同利益，但雙方卻沒有發表任何聲明宣布中美決心在這些問題上合作。

布林肯會後稱：「我們當然知道，並且知道要進入的領域有很多，（這些領域）我們從根本上存在分歧。」 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪也說：「雙方在一些問題上仍存在重要分歧。」

圖為3月18日，中美代表團在美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage）舉行中美高層戰略對話。（Reuters）

《紐約時報》19日稱，中美對雙方的看法都有所改變，這讓中國更有信心地實現目標，包括與香港和新疆有關的人權問題，以及與印度、日本、南海和台灣相關的領土爭端。

內文稱，雖然這不是中美第一次充滿火藥味的會晤，但兩國的權力平衡已發生變化。中國數十年來處於弱勢，但今天在挑戰美國和推動自身國際合作願景方面更有信心。控制好國內的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以及美國內部分裂進一步加強了這一觀點，這從中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的說話中就看得出。

楊潔篪提到美國2020年5月爆發的黑人的命也是命（Black Lives Matter）運動，說：「美國在人權方面面臨的挑戰根深蒂固，」「重要的是，我們處理好各自的事務，而非把推卸責任到這個世界的其他人身上。」