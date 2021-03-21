日媒：美日防長討論台海爆發衝突　兩國將密切合作

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-21 17:02

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）3月16日至17日訪問日本，與日方舉行一系列會晤。美日高層還討論台灣海峽爆發衝突的情況。

日本共同網3月21日也指出，該社20日獲悉，在日本防衛相岸信夫與美國國防部長奧斯汀3月16日舉行的會談中，雙方對緊張加劇的台灣海峽可能發生不測事態表達了共同關切。

報道稱，傳出台灣海峽突發事態成為議題的消息實屬罕見。

《日經亞洲評論》網站3月21日也報道稱，日本政府消息人士3月20日稱，岸信夫和奧斯汀最近在東京舉行的會議上同意，如果中國大陸和台灣發生軍事衝突，兩國將密切合作。

這些消息人士說，奧斯汀16日與岸信夫舉行會談時提出上述問題，但雙方沒有具體討論兩國應如何協調應對此類緊急情況。

他們說，岸信夫提到最近越過台灣海峽中線的中國大陸戰機數量的增加，以及在中國大陸攻擊台灣的情況下，日本自衛隊需要研究如何與美國軍隊合作，保衛台灣。

與此同時，在美日外長、防長會晤的「2＋2」聲明中，兩國官員強調了台灣海峽和平與穩定的重要性。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）3月17日在電子郵件中告訴美國之音：「這是一個對日本十分敏感的議題，所以單單是願意將台灣議題包含在聯合聲明中就已是重要一步，北京不會對此不注意。」

北京對美日的聯合聲明發出嚴厲批評。北京稱，美日固守冷戰思維，蓄意搞集團對抗，試圖打造反華包圍圈，這完全是逆時代潮流而動。