中美2+2｜中方披露對話詳情　提及新疆香港台灣等議題

撰文： 潘亞玲 最後更新日期： 2021-03-21 17:18

中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外長王毅3月18日至19日在安克雷奇與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）舉行中美高層戰略對話。雙方圍繞各自內外政策、中美關係等問題進行深入溝通。

中國外交部3月20日發布題為《楊潔篪、王毅同布林肯、沙利文舉行中美高層戰略對話 》的通稿，披露了雙方交流的內容情況。

文章指出，「中方對美政策保持高度穩定性和連續性，致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。雙方要根據兩國元首通話精神，保持溝通渠道暢通，恢復正常對話交往機制，開展互利合作，妥善管控分歧，避免誤解誤判。」

談及台灣問題，中方強調，事關中國主權和領土完整，沒有任何妥協退讓餘地。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，不助台拓展所謂「國際空間」，慎重妥善處理台灣問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

至於香港選舉制度的改革，中方指出，如何設計、如何發展、如何完善是中國內政，敦促美方尊重中國全國人大關於完善香港特區選舉制度的決定，停止插手香港事務以及為「港獨」勢力撐腰打氣，撤銷對中國官員和機構的非法制裁。如果美國繼續一意孤行，中國必將予以堅定回應。

對於美國稱中國在新疆進行「種族滅絕」，中方表示，此類說法是本世紀最大的謊言。「新疆的大門向世界敞開，但我們不接受帶着偏見、居高臨下、像教師爺一樣到新疆去搞所謂『有罪推定』式的調查。希望美方尊重客觀事實，停止攻擊抹黑中國治疆政策，放棄在反恐問題上搞雙重標準。」

文章披露，美方重申在台灣問題上堅持一個中國政策。雙方認為對話是及時的、有益的，加深了相互理解。雙方將本着對等互惠的精神就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談。

此外，雙方還討論了根據疫情形勢調整相關旅行和簽證政策並逐步推動中美人員往來正常化事宜，也討論了經貿、兩軍、執法、人文、衛生、網絡安全以及氣候變化、伊朗核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題，同意保持和加強溝通協調。