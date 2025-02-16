德國汽車撞人群升至2死37傷　官員：事件與慕尼黑安全會議無關

德國媒體報道，慕尼黑2月13日發生的汽車衝撞人群事件，警方最新公布襲擊造成至少37人受傷，2名傷者傷重不治。當地官員表示，襲擊與14至16日在當地舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）無關。



德國之聲（DW）15日引述當地官員報道，一名37歲女子和她2歲的女兒在慕尼車撞人事故兩日後傷重不治。

據報道，當地警方14日公布事件造成至少39人受傷，事發時現場人群聚集參加德國工會Verdi組織的「象徵式罷工」（token strike），其後一架汽車突然衝向集會人群。

2025年2月13日，德國慕尼黑，一輛汽車衝撞人群，造成多人受傷，警方正在事發現場進行調查工作。（Reuters）

報道指，涉事司機被捕，為在當地尋求庇護的24歲阿富汗公民Farhad N。檢察部門指，相信他的犯案動機與宗教有關。

巴伐利亞州內政部長Joachim Hermann表示，當地政府不認為此事與國際領導人出席的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）有任何關聯。

2025年2月13日，德國慕尼黑發生汽車撞入人群事件，導致多人受傷（Reuters）

Joachim Hermann向德國傳媒表示，疑犯擁有有效的德國居留和工作證，過往並沒有犯罪紀錄。

這次襲擊發生在2月23日德國聯邦大選前夕，而移民和社會治安問題是大選的主要議題之一。