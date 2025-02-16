魯比奧與拉夫羅夫通話　英媒：美俄官員未來數日將在沙特舉行會談

英國媒體2月15日報道，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話，雙方同意保持定期接觸並為美俄元首會晤做準備。與此同時，報道指特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的高級官員將在未來數日，與俄羅斯的官員，在沙特阿拉伯展開會談。



路透社引述俄羅斯外交部報道，自本月12日俄美元首通話後，兩國外交部門負責人一致同意保持聯繫，解決俄美關係中積累的問題。雙方表示將按照兩國領袖指示，保持定期接觸並為俄美元首會晤做準備。

俄羅斯外交部在X平台發布外長拉夫羅夫與美國務卿魯比奧通話的消息：

美國務院發言人發聲明指，國務卿盧比奧同日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫進行了通話。魯比奧重申了特朗普總統致力結束俄烏戰事的決心。

2025年2月6日，美國務卿盧比奧（Marco Rubio，左）與多米尼加總統阿比納德爾（Luis Abinader，不在圖中）在多米尼加國家王宮舉行聯合新聞發布會。（Reuters）2025年2月12日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科會見蘇丹外交部長謝里夫（Ali Yousuf Al-Sharif ）後在記者會上發表講話。（Reuters）

路透社同日引述一名美國會議員及一名消息人士報道，美國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff ）等高級官員，將在未來數日前往沙特阿拉伯與來自俄羅斯的談判人員舉行會面。

眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）主席麥考爾（Michael McCaul）表示，據他所知，美俄官員在沙特的會面旨在促成特朗普、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和澤連斯基之間的會面，以最終「結束衝突及實現和平」。

報道指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏方並沒有收到邀請前往沙特阿拉伯，基輔不會在諮詢盟友前與莫斯科有任何接觸。