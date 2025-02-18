達美航空客機降落多倫多時失事 整架飛機翻轉至少15人傷
撰文：蕭通
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加拿大廣播公司 (CBC）及CP24等加拿大媒體報道，美國達美航空（Delta Air Lines）一班從明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）起飛的客機，在多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport）降落時失事翻轉。 當地急救服務中心稱，事故造成 15人受傷，包括一名兒童，傷者中兩人情況危殆，當局未公布事故起因及出事細節。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，受達美航空事故發生後，多倫多皮爾森機場暫時停飛。航空愛好者猜測，飛機可能受強烈的側風影響。
醫護人員證實，事件中至少15人受傷。當地警方表示，緊急救援隊伍正在處理事件，所有乘客和機組人員都已找到，大多數乘客都已安全疏散。當局正在現場調查。
機場表示，週末期間的暴風雪，導致機場積雪超過22公分。網上消息稱，出事客機為加拿大龐巴迪（ Bombardier）生產的CRJ-900型飛機，隸屬於達美航空，出事時約載有80名乘客，由地區航空公司Endeavor Air營運。
社交平台流傳畫面顯示，整架飛機翻轉，現場跑道結冰。救援人員在飛機迫降後包圍飛機，並向飛機噴灑泡沫，以防止可能起火。
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