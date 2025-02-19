英國寵物貓愛冒險　搭火車「獨自兜風」27公里到達倫敦

英國薩里郡（Surrey）的韋布里奇（Weybridge）最近有一隻2歲寵物貓提莉（Tilly），獨自搭上一輛開往倫敦的火車，來到17英里（約27公里）外的倫敦滑鐵盧車站（Waterloo Station）。她的主人哈迪（Michael Hardy）接到車站員工電話時非常驚訝，但也表示這隻貓咪是出了名的愛冒險。



▼貓咪獨自搭火車去倫敦

綜合英媒報道，提莉原本是一隻流浪貓，此前常常「光顧」韋布里奇鎮上的酒吧和學校，甚至經常乘坐公共交通工具，是出了名的愛冒險，後來被電話公司TNBN的老闆哈迪跟他女友希爾（Emma Hill）收養。為了防止愛貓走失，哈迪給她的項圈係上了名牌和蘋果Air Tag。

哈迪表示接到車站通知時感到不可思議，但追蹤Air Tag位置後發現提莉真的在滑鐵盧。這是提莉到過的最遠地方，她最多要坐90分鐘的列車遠離家鄉。

「幸運的是，那天我在倫敦工作，但我必須開車穿過城市去接她。車站工作人員簡直不敢相信。」

主人提到，提莉總是出門冒險，去當地的各種地方，常常有人以為她走丟了便打電話來通知哈迪和希爾接走。他們以前甚至需要用Uber叫車載她回家。