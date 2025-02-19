晤美國特使前夕　澤連斯基：特朗普活在假訊息空間中

美國特朗普政府的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）2月19日抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。在此前夕，澤連斯基表示，非常尊重美國總統特朗普（Donald Trump），但不幸對方「活在假訊息空間中」（lives in disinformation space）。



澤連斯基向傳媒指「不幸地，特朗普總統，我非常尊重他，他是一個我們非常尊重的國家的領導人，美國人一直支持我們——但不幸的是，他活在這個假訊息的空間中。」

他指，有關他在民調中只得4%支持率的說法是來自俄羅斯的假訊息。此前特朗普曾在簽署行政命令的儀式上說澤連斯基的支持率只得4%。

他稱最新民調顯示58%烏克蘭人信任他，「若果現在有人想取代我，那是行不通的。」

烏克蘭總統澤連斯基2025年2月19日在基輔召開記者會（TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS）

在美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）會談後，霍士新聞記者Jacqui Heinrich引述多名個外交消息人士指，美國和俄羅斯提出一個3階段和平計劃，包括停火、烏克蘭舉行選舉，然後簽署最終協議。

消息人士又指，特朗普和普京認為澤連斯基在選舉連任的可能性很低。