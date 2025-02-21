捷克發生持刀襲擊2名女子身亡　16歲男疑犯被捕

捷克首都周邊地區發生一宗持刀襲擊事件，造成兩人死亡。



法新社報道，捷克警方表示，一名16歲少年2月20日上午在赫拉德茨-克拉洛韋市（Hradec Kralove）的一間商店，持刀襲擊兩名婦女，兩人傷勢嚴重，經搶救無效死亡。

行兇後不到10分鐘，兇犯在距離案發地點不到一公里的地方被警方拘捕。警方還在現場附近發現一把長約20厘米的刀。

2025年2月20日，捷克赫拉德茨-克拉洛韋市（Hradec Kralove），一名警察在兩名婦女遭持刀襲擊身亡的購物區外站崗。（Reuters）

赫拉德茨-克拉洛韋市距捷克首都布拉格（Prague）以東約110公里。捷克媒體報道指，兩名受害者都是商店的員工，一人在櫃枱遭襲，另一人在服務區域遇害。

警方還在調查兇犯的行兇動機，事發店鋪外有警員巡邏。

2025年2月20日，捷克赫拉德茨-克拉洛韋市（Hradec Kralove），兩名婦女遭一名男子持刀襲擊後身亡，警方在事發現場的購物區外站崗。（Reuters）

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）向遇難者家屬致以慰問，並稱這宗致命襲擊是不可理喻的可怕行為。

捷克是歐盟和北約成員國，人口1090萬，很少發生嚴重暴力襲擊。不過在2023年，捷克曾發生大規模暴力襲擊事件，一名學生在布拉格的一所大學開槍亂射，造成14人死亡、25人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

