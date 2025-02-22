英國2月PMI意外下跌　滯脹陰霾下企業加速裁員

根據一項備受關注的調查，英國企業於2月加快了裁員步伐，原因是企業面臨「滯脹」（stagflation）局面，新訂單持續減少。



彭博社2月21日報道，標普全球發佈的採購經理指數（PMI）從1月的50.6小幅降至50.5，僅略高於50這一分界線，表明英國經濟增長與收縮幾乎持平。此前，經濟學家預計指數不會變化。

調查顯示，工黨首份財政預算推高了企業勞工成本，導致裁員和價格壓力加重。私營部門就業人數降幅創2020年以來新高，若不計新冠疫情期間的影響，此次跌幅為2008年金融危機以來最嚴重。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

這已是預算案公布以來的第四個月，儘管工黨政府致力於推動經濟增長，但英國PMI持續顯示經濟停滯。

企業正面臨即將來臨的260億英鎊（約2554億港元）薪俸稅上調和最低工資大幅提高，這些措施或將進一步拖累政府的增長計劃。然而，PMI數據顯示的經濟狀況，與其他數據顯示的就業市場穩定乃至改善的趨勢形成鮮明對比。

標普全球市場情報部首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）表示：「缺乏增長與價格壓力上升同時存在，這顯示出一種滯脹環境，將給英國央行帶來越來越棘手的抉擇。」

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

標普的調查還顯示，2月份企業不僅面臨銷售下滑，還遭遇成本壓力的迅速上升。總新訂單跌幅為2023年8月以來最大，來自歐盟和美國的出口需求減弱。同時，企業成本增速達到一年半以來新高，不少企業將此歸咎於預算案的相關政策，進而採取加價措施應對。

威廉姆森指出：「推高通脹壓力的一個關鍵因素是越來越多的企業報告稱需要提高價格，以抵消即將到來的員工成本上升。調查數據顯示，通脹可能會進一步上升，超過最新的3%漲幅。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

