全球首款「電動飛行車」亮相！備垂直飛行能力　即席示範飛天20秒

美國新創公司Alef Automotive旗下的「電動飛行車」日前在加州市區成功進行首次測試，成功在無任何繩索牽引的情況下進行垂直起飛，影片驚艷眾人。



根據《designboom》報道，Alef Aeronautics於2023年獲得美國聯邦航空總署（FAA）「特殊飛行認證」（Special Airworthness Certification）並於2月19日成功測試旗下首款電動飛行車。從公開的影片可以看到，這款測試車型Alef Model Zero電動飛行車已具備垂直起降（VTOL）能力。

Alef Model Zero的飛行能力示範：（按圖了解）



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Alef Model Zero首次試飛地點位於加州的聖馬特奧（San Mateo），為確保安全，測試當天團隊封鎖道路，確保沒有人員處於飛行路線下方或附近。此外，測試區域的人口密度不高，現場也配備所有必要的安全設備與人員。

Alef Aeronautics行政總裁杜霍夫尼（Jim Dukhovny）表示，「這段影片展示的是首個經過記錄和驗證的飛行車飛行測試（真正的汽車，能夠垂直起飛，且無任何繩索牽引）。」

目前Alef Aeronautics正在積極研發計畫投入市場的Alef Model A車款，目前該車的地面駕駛續航里程約為322公里，飛行續航力則為177公里。

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此外，該車搭載了萬向座艙設計，確保飛行過程中的穩定性，並採用升降舵系統來控制飛行車的垂直與水平運動及傾斜角度。出於安全考量，團隊決定不使用外露的螺旋槳。

現階段Alef Aeronautics飛行車的所有核心零件均配備三重至八重冗餘設計，並內建障礙物偵測與避讓系統、滑翔降落機制，以及彈道降落傘。團隊將繼續進行飛行測試，同時透過軟體模擬與數據分析進一步完善技術，為量產做準備。

Alef Aeronautics指出，這款飛行車為100%純電動車，「它每趟旅程的耗能甚至比特斯拉（Tesla）或其他電動車更少。」

在Alef Model Zero與 Alef Model A之後，團隊計劃推出未來版本Alef Model Z，這將是一款四人座可駕駛飛行房車。團隊預計，這款新車型將於2035年亮相，飛行續航力可達約322公里，而地面駕駛續航則提升至約644 公里。

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