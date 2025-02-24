德國大選｜票站民調指保守派聯盟黨領先　極右德國選擇黨居次

德國新一屆聯邦議院（議會下院）選舉於2月23日舉行，投票於當地時間傍晚6時結束。票站民調顯示，保守派基督教民主聯盟（Christian Democratic Union，簡稱基民盟）和姐妹黨基督教社會聯盟（Christian Social Union）組成的聯盟黨，得票率領先其他政黨，聯盟領袖、基民盟主席默茨（Friedrich Merz） 可望成為新一任總理。他提前慶祝勝利稱，將全力組建一個能夠盡快採取行動的新政府。



圖為2025年2月23日，德國保守黨總理候選人、基督教民主聯盟 (CDU) 黨魁默茨（Friedrich Merz）在票站民調公調公布後，提前慶祝勝利。（Reuters）

朔爾茨所屬社會民主黨得票下跌 二戰以來最差

德國電視二台（ZDF）發布的票站民調顯示，聯盟黨得票率為28.5%；極右翼民粹政黨德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD）以約20%得票率位居第二，為該黨有史以來的最佳成績。

至於德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（Social Democratic Party） 得票率為16.5%，為二戰以來的最低水平；德國綠黨（The Greens）得票率則約為12%。

圖為2025年2月23日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在票站民調結果公布後會見選民。（Reuters）

圖為2025年2月23日，極右翼民粹政黨德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD）在票站民調公調公布後，慶祝得票大幅增加。（Reuters）

今年選舉共有29個政黨參選，選民超過5,900萬人，共設置約6.5萬個票站。今次選舉原定9月才舉行，但由於社民黨與自民黨、綠黨組成的「交通燈」執政聯盟提前分裂，令選舉提前進行。據估計，官方初步點票結果將於24日公布。