習近平與普京通電話　稱樂見俄羅斯為化解烏克蘭危機作積極努力

央視報道，2月24日下午，中國國家主席習近平應約同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話。



根據央視報道，習近平指出，中國春節前夕，他同普京視像會晤，對全年中俄關係發展作出規劃引領，就一系列重大國際和地區問題加強協調。兩國各部門正按照雙方達成的共識，穩步推進各領域合作，包括開展紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年和世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。歷史和現實昭示，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。中俄兩國的發展戰略和外交政策是管長遠的。任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行，為各自發展振興助力，為國際關係注入穩定性和正能量。

普京表示，俄方高度重視對華關係，期待同中方在新的一年保持高層交往，加深務實合作，共同紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年和中國人民抗戰勝利80周年。發展對華關係是俄方着眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。當前形勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。

普京介紹俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場，表示俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。

習近平強調，烏克蘭危機全面升級之初，他已經提出解決危機的「四個應該」等基本主張。去年9月，中國同巴西一道，會同部分全球南方國家成立烏克蘭危機「和平之友」小組，為推動危機政治解決營造氛圍、積累條件。中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

雙方同意繼續通過各種方式保持溝通協調。