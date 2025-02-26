俄烏3周年｜報告指重建烏克蘭需5240億美元　約為去年GDP3倍

俄烏戰爭持續3周年，烏克蘭政府、世界銀行（World Bank）、歐盟委員會（European Commission）和聯合國周二（2月25日）公布調查報告，指在未來十年內重建和恢復烏克蘭至戰前情況的總成本達5240億美元（約4萬737億港元），這金額約為烏克蘭2024全年國內生產總值（GDP）的2.8倍。



這份報告統計自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭起，至去年年底期間給烏克蘭帶來的損失，發現戰爭對烏克蘭造成的直接經濟損失高達1760億美元（1萬3682億港元），全國約13%房屋受損，超過250萬戶家庭受影響，而重建此領域須花費的金額亦是最高，約840億美元（約6530億港元）。

聯合國開發計劃署（UNDP）在社交媒體發布有關重建烏克蘭的評估報告：

2025年2月7日，烏克蘭頓涅茨克地區（Donetsk）波克羅夫斯克，這張照片是從裝甲車的窗戶拍攝的，在俄羅斯襲擊烏克蘭期間，一棟公寓大樓遭到俄羅斯襲擊而受損。（Reuters）

報告還指出，前線附近地區（即四個俄佔地區）遭受戰爭的損失約佔總損失金額的72%。烏克蘭政府在2025年批出73.7億美元（約573億港元）的預算用以優先解決住房、教育、醫療等問題，不過若想達成2025年重建這些領域的目標，目前仍存在99.6億美元（約774億港元）的資金缺口。