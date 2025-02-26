英媒：美方降低合作要求後　烏克蘭同意共同開發礦產協議

英國媒體2月25日報道，烏克蘭已與美國就共同開發礦產達成協議，烏方官員希望促成該協議能改善與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關係，並為美方向烏方提供長期安全保證鋪路。



據英國《金融時報》引述一名烏克蘭官員報道，在美方放棄從開採礦產資源中獲得5000億美元（約3萬8871億港元）潛在收入的要求後，烏克蘭政府已準備好簽署聯合開發礦產資源（包含石油和天然氣）的協議，

報道指，儘管協議文本缺乏明確的安全保障，但烏方官員辯稱，他們已經協商出更有利的條款，並將該協議描述為強化與美國的關係，為經歷三年戰事的烏克蘭帶來更美好前景的途徑。

2024年9月27日，美國總統候選人、前總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在紐約市特朗普大廈會面。（Reuters）

負責談判的烏克蘭副總理兼司法部長Olha Stefanishyna25日向《金融時報》表示。「礦產協議只是其中的一部份。我們多次聽到美國政府說，這是一個更大局面一部份。」

協議的最終文本顯示，該協議將成立一隻基金，烏克蘭將把國有礦產資源（包括石油和天然氣）及相關物流「未來變現」（future monetisation）時所得收益的50%投入該基金。該基金將用於投資烏克蘭的項目。

它不包括已經為烏克蘭政府帶來收入的礦產資源，這意味着它不會涵蓋烏克蘭國家天然氣公司Naftogaz或Ukrnafta的現有業務。

然而，該協議並未提及基輔政府最初堅持要求美國提供的安全保障，而這正是烏方期望從礦產協議中獲得的回報。這份文本也留下了一些關鍵問題，例如美國在該基金中的持股規模以及礦產「共同擁有權」的具體條款，這些都有待在後續補充協議中釐清。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）與美國總統特朗普通話話。（X@ZelenskyyUa)

烏克蘭官員表示，該協議已獲得司法部長、經濟部長和外交部長的批准，並表示總統澤連斯基將在未來數周前往白宮與特朗普舉行簽署儀式。

路透社其後引述兩名消息人士指，在美烏官員同意礦產協議的具體條款後，澤連斯基將於28日（本周五）前往華盛頓與特朗普舉行會面。