白宮打破數十年傳統 將親自決定報道特朗普記者團人選
撰文：聯合早報
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白宮星期二（2月25日）說，它將決定哪些媒體機構可以定期近距離參與報道總統，打破了幾十年來由記者群體決定的傳統。此舉引來白宮記者協會（WHCA）的批評，此前一直由該組織決定報道總統的記者人選。
路透社報道，特朗普的發言人萊維特（Karoline Leavitt）說，傳統媒體機構仍可以報道總統，但政府將改變「白宮記者團」（press pool）選人的方式。
白宮記者團包括電視、廣播、有線、印刷和攝影記者，他們可以進入橢圓形辦公室等較小空間報道，並與其他媒體分享他們的訊息。
此前，特朗普政府決定禁止美聯社加入白宮記者團，因為美聯社拒絕將墨西哥灣稱為美洲灣（又稱美國灣）。
萊維特說：「幾十年來，一群駐華盛頓的記者，即白宮記者協會（WHCA），一直可以決定哪些記者有權在最私密的空間裏向美國總統提問。現在情況不同了。
「今後，白宮記者團將由白宮新聞團隊決定。」
白宮記者協會說，由他們負責記者團的輪換是為了確保專業標準一致，以及公眾能公平、公正地獲取訊息。
白宮記者協會主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）在一份聲明中說：「此舉破壞了美國自由媒體的獨立性。它表明政府將選擇報道總統的記者。在一個自由的國家，領導人不能選擇自己的記者團。」
萊維特說，五大有線電視網和廣播電視網將保有其聯合席位，而白宮將增加流媒體服務。輪值的印刷記者和電台記者將繼續被納入其中，同時將增加新的媒體和電台主持人。
當天晚些時候，當被問及這一舉措時，特朗普在橢圓形辦公室的記者聚會上說：「我們現在將發號施令。」
美國法官星期一（24日）駁回了美聯社要求恢復其對白宮新聞發布會採訪權的緊急動議。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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