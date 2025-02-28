以色列汽車衝撞群眾至少12傷　警方指恐襲疑犯來自約旦河西岸

以色列北部2月27日發生汽車衝撞群眾案，疑兇被警員開槍制服。他被指是約旦河西岸的巴勒斯坦人，以巴士站的民眾為目標，至少12人受傷，其中一人危殆昏迷、兩人傷勢嚴重。



以色列警方形容事件為恐怖襲擊，涉民族主義動機。53歲疑犯是來自約旦河西岸的傑寧（Jenin），與一名以色列公民結婚後，一直在以色列無證居住。當日在北部城鎮Pardes-Hanna-Karkur犯案，以正在等車的平民為目標。

他在犯案後駕車逃走，但在附近一個商場入口被警方制服，他當時正試圖撞擊一輛警車。警方指出，疑犯被警員開槍擊中，被迫下車，曾手執螺絲批威脅警員。當局仍在調查案件，以查看有否其他同夥。

圖為2025年2月24日，以色列坦克在約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營附近行駛。（Reuters）

約旦河西岸地區的以巴衝突不斷升級。以色列23日曾派遣坦克進入該地區，為20多年來首次，並下令軍隊準備長期駐紮當地，以應對難民營中的巴勒斯坦激進組織。