金像影帝真赫曼與妻陳屍寓所　警指可疑須徹查　家門半開女屍腐爛

95歲荷里活影帝真赫曼（Gene Hackman，又譯金．哈克曼），2月26日被發現與63歲亞裔妻子Betsy Arakawa陳屍美國新墨西哥州（New Mexico）聖達菲（Santa Fe）的寓所，兩人飼養犬隻同死於家中。當地警方27日表示，事件「性質十分可疑，需要徹底的搜查和調查」。



1993年3月，真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席奧斯卡頒獎禮（Getty）

屍體由維修工人發現 屋無強行闖入跡象

聖達菲縣警長辦公室發聲明稱，真赫曼及妻子於26日約下午1時45分被發現，分別在不同房間內死亡。警方尚未懷疑事涉謀殺，但確切死因尚未確定。警方已於當晚申請搜查令，並告知法官案件可疑。

路透社報道，根據申請搜查令的文件列出，屍體由一名維修工人發現，對方指寓所前門半開，但沒有被強行闖入跡象。不過，當局未排除所有可能性。

圖為2025年2月27日，荷里活男星真赫曼（Gene Hackman）位於美國新墨西哥州聖達菲的寓所社區入口。（Reuters）

未發現一氧化碳洩漏跡象 浴室櫃檯散落藥片

據指出，消防部門曾進行了測試，但「未發現一氧化碳洩漏或中毒跡象」。此外，為該住宅提供天然氣服務的公司New Mexico Gas Company，亦已對住宅內外的管道進行了測試，但未發現問題。該公司表示，正協助警方調查。

警方先在廚房發現真赫曼，再在浴室裡發現其妻子及一頭德國牧羊犬，浴室的櫃檯上散落著藥片，及有一個打開的藥瓶。書面證詞稱，真赫曼夫婦似乎是突然倒地，身上均都沒有鈍器傷害痕跡象。

真赫曼（Gene Hackman）與羅拔烈福（Robert Redford）主演1969年電影《雪嶺爭雄》（Downhill Racer）（電影劇照）

一犬同死 寓所內另有兩犬存活

文件顯示，兩具屍體都表現出「明顯的死亡跡象」，其中女死者的屍體出現「腐爛」的跡象。不過，寓所內發現另外兩隻還活著的狗，一頭在Betsy Arakawa陳屍的浴室裡，另一頭在屋外。

真赫曼家人27日發表簡短聲明稱，真赫曼的演藝生涯輝煌，獲全球數以百萬人愛戴，但對家人來說，他永遠只是爸爸和爺爺。家人會非常想念他，他的離世讓家人悲痛萬分。

真赫曼（Gene Hackman）1970年代初出演《密探霹靂火》（The French Connection），並憑此片奪得影帝（電影劇照）

從影逾60年 兩獲奧斯卡金像獎

真赫曼1930年生於美國加州，從影逾60年。他曾五度獲得奧斯卡獎項提名，兩度勝出，包括1972年憑警匪片《密探霹靂火》（The French Connection）贏得奧斯卡最佳男主角獎，1993年憑奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的《豪情蓋天》（Unforgiven）贏得最佳男配角獎。

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他也有出演經典電影如《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、在1978年《超人》（Superman）飾演反派角色Lex Luthor等。

真赫曼（Gene Hackman）1972年主演經典電影《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure），飾演牧師一角（電影劇照）

1993年1月，真赫曼（Gene Hackman，右）與奇連伊士活（Clint Eastwood）在美國加州出席電影頒獎禮活動（Getty）

現任妻子為古典鋼琴家 結婚34載

真赫曼也是一位小說作家，擁有《Pursuit》、《Wake of the Perdido Star》等作品。他有兩段婚姻，與第一任妻子Faye Maltese育有3名孩子，兩人在1986年離婚，真赫曼1991年迎娶第二任妻子、古典鋼琴家Betsy Arakawa。