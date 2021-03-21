中美2+2丨俄羅斯專家：中國強烈回應緣於厭倦美國不斷指責

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-21 20:43

中國美國高層對話3月19日結束。俄媒同日報道，俄羅斯科學院遠東研究所所長馬斯洛夫（Alexey Maslov）受訪時指出，世界沒有想到對話有激烈的對抗，更為主要的，是沒有想到中國如此會強烈回應。

他接受俄羅斯衛星通訊社訪問時說，很多人認為，美國會像通常一樣，在例行禮賓框架下發表指責性言辭。然後，中國會禮貌性地沉默，並否認所有指責，談判繼續進行，「顯然，雙方此次態度堅決。很大的可能是，中國已經厭倦了美國的不斷指責」。

圖為2021年3月19日，中美會談結束，美國國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文會見記者。（美聯社）

他續指，很多時候，西方國家對中國人的禮貌不能正確理解。中國人的彬彬有禮，並不意味着軟弱和順從，而是意味着，想讓對方把話說完，再進入建設性討論階段，「中國這次顯然態度堅決，以往的情況已不復存在，要對美國清晰表態：北京已為強硬談判做好了準備」。

他表示，美國在最近半年裏，未撤銷一項對中國的指責。比如病毒起源、人權問題和在其他國家的經濟侵略，也就是說，美國沒邁出一步，以顯示他們準備建設地討論某些問題。中國不得不做出回應，「這表明中國開始向新品質的外交政策過渡。中國準備回應美國的此類攻擊，並向世界解釋自己的立場」。

圖為2021年3月18日，美國國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文於阿拉斯加出席中美會談。（路透社）

中國回應美「擴音器外交」

俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所（IMEMO）副所長羅曼諾夫（Alexander Lomanov）認為，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在會談中的回應「相當完美」。

他說，楊潔篪談及對美國的政策的失望，其實不僅是在外交層面，以及中國對美國人所作所為的失望，還有身為長期在美工作的外交官的個人失望，「華盛頓的『擴音器外交』，將中國捲入其中，令其心情沉重」。

他續指，可以看到，中美在會談中的碰撞，與美國總統拜登（Joe Biden）有關美俄關係的言辭有雷同之處。

他說美國人對夥伴毫無禮貌的表態，起碼讓人感到不解，因為這不僅完全與國際關係規則相左，而且有悖於人類道德，「近幾天，美國人在美俄、中美關係中激起極為嚴重的辯論。似乎，這僅僅是開始」。