教宗病情維持穩定毋須再使用呼吸機　住院第17日向信徒傳達訊息

梵蒂岡周日（3月2日）指，自2月14日因雙側肺炎入院的教宗方濟各（Pope Francis）情況持續穩定，已經毋須再使用非入侵性呼吸機，只是接受高流量的氧氣治療，亦沒有發燒。梵蒂岡還發布教宗在醫院起草的訊息，他感謝醫生的照顧和信徒的祈福，並再次為烏克蘭和其他地區的和平祈禱。



《紐約郵報》引述梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）稱，梵蒂岡國務卿帕羅林樞機（Pietro Parolin）和他的幕僚長大主教帕拉（Edgar Pena Parra）也在周日上午拜會教宗，這是自方濟各住院以來他們第二次拜訪。

2025年3月1日，意大利羅馬，圖為一名信徒在教宗方濟各治療的醫院外為他祈禱。（Reuters）

醫生周六報告稱，方濟各病情穩定，沒有提到他情況危急，並且在周五的呼吸危機後，成功「長時間」擺脱了恢復所需的非侵入性機械通氣。但醫生們非常謹慎，對他的預後情況持謹慎態度，這意味着他仍未脱離危險。

教宗已經連續3周未能主持周日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square ）的彌撒。相反，他透過教堂發表致辭，並在文中寫道：「從這裏看，戰爭顯得更加荒謬。」他聲稱在住院期間感受到了與世界各地患病和受苦受難的人們深深的團結。