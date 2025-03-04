特朗普晤台積電高層　料宣布1000億美元建晶片廠投資計劃

台積電（TSMC）董事長兼行政總裁魏哲家，預定3月3日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，討論該公司在美國的投資計劃。路透社引述白宮官員透露，特朗普和台積電之後將開記者會公布內容。美媒引述知情人士稱，台積電打算在未來4年，在美國加碼投資1,000億美元建設晶片廠。



圖為2021年1月19日，鏡頭下台積電裝置在其台灣新竹總部的徽標。（Reuters）

台積電發聲明說，「我們很榮幸有機會與總統（特朗普）會面，並期待討論我們對半導體行業創新和成長的共同願景，以及探討如何與我們的客戶一起加強科技產業。」

美國《華爾街日報》報道，台積電的1,000億美元投資項目，將打造最先進的晶片製造設施，有助於美國達成重建國內半導體產業的目標。

台積電於2020年宣布展開「美國製造」，一開始是宣布在亞利桑那州斥資120億美元打造晶片廠。後來逐步擴大，表示將在亞利桑那州額外興建兩座廠，令總投資額已增至650億美元。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃。甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）、軟銀行政總裁孫正義、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席。（Reuters）

自特朗普上任以來，已多次與企業領袖同場宣布投資計劃，包括 OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀集團（SoftBank Group）承諾，將斥高達5,000億美元用於在美國建設人工智能（AI）基礎設施。

蘋果公司（Apple）早前也表示，計劃在未來4年內投資超過5,000億美元，以擴大其在美國的各項生產。