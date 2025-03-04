特朗普：4日起對華加徵20%關稅 加墨徵25% 另4月擴至外國農產品
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日簽署行政命令，確定3月4日對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，並同日向中國進口產品加徵關稅20%。他表示，對墨西哥和加拿大的關稅已無延遲空間。
特朗普3日餘在在社交媒體上表示，美國將從4月2日起對外地農產品徵收關稅。這是他對進口商品設置貿易壁壘的最新威脅，但未提供詳情。此外，美國將於4月2日起徵收對等關稅。
特朗普3日重申，徵收關稅是為迫使相關國家加強打擊芬太尼販運，並阻止非法移民入境。此外，他也希望消除美洲的貿易不平衡，並推動更多企業遷往美國，呼籲汽車生產商廠和其他企業在美設廠以避過關稅。他又表示，中方未有採取足夠措施，緩解非法藥物流入美國。
他同日發帖向「美國偉大的農民們」表示，可以開始生產大量農產品，以準備在美國國內銷售。他表示，4月2日起將對外來農產品徵收關稅。
不過，他未詳細說明哪些產品會受到影響，也沒有說明是否會有例外情況，也不清楚是否與此前已宣布的對等關稅措施的相關。
特朗普下令對進口木材進行關稅調查 加拿大或將交新稅特朗普威脅加25%關稅 馬克龍：歐盟將向美國鋼鋁對等回應美財長：墨西哥提出配合美國 擬對華產品徵收相同關稅特朗普宣布對中國進口商品再加徵10%關稅 華使館：破壞禁毒合作中加墨關稅又來了：特朗普的「只說不做」和「只做不說」