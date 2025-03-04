特朗普：4日起對華加徵20%關稅　加墨徵25%　另4月擴至外國農產品

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日簽署行政命令，確定3月4日對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，並同日向中國進口產品加徵關稅20%。他表示，對墨西哥和加拿大的關稅已無延遲空間。



特朗普3日餘在在社交媒體上表示，美國將從4月2日起對外地農產品徵收關稅。這是他對進口商品設置貿易壁壘的最新威脅，但未提供詳情。此外，美國將於4月2日起徵收對等關稅。



圖為2025年2月8日，中國天津港的貨運碼頭，起重機正在從貨船卸下貨櫃。（Reuters）

特朗普3日重申，徵收關稅是為迫使相關國家加強打擊芬太尼販運，並阻止非法移民入境。此外，他也希望消除美洲的貿易不平衡，並推動更多企業遷往美國，呼籲汽車生產商廠和其他企業在美設廠以避過關稅。他又表示，中方未有採取足夠措施，緩解非法藥物流入美國。

他同日發帖向「美國偉大的農民們」表示，可以開始生產大量農產品，以準備在美國國內銷售。他表示，4月2日起將對外來農產品徵收關稅。

不過，他未詳細說明哪些產品會受到影響，也沒有說明是否會有例外情況，也不清楚是否與此前已宣布的對等關稅措施的相關。