美國去年逾6千人申請英國公民身份　創20年新高　英媒：2原因推動

英國內政部數據顯示，美國去年有超過6100人申請英國公民身份，是20年有記錄以來最多，比2023年增加26%。英媒3月3日引述移民律師稱，推動這現象的主因是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮和英國稅制的改變。



英媒3日報道，美國人申請英國公民身份的數量自2022年底以來已逐步上升，但相關申請量在2024年最後一個季度激增，較2023年同期高40%，達到約1,700份申請。而申請英國公民的整體數量則增加6%至25.1萬份。

在這張攝於2025年2月2日照片中，一名男子在英國巴斯（Bath）手持一本英國脫歐後簽發的護照。（Getty Images）

律師事務所合夥人Elena Hinchin分析，美國的政治格局的改變及英國取消「非定居者」（non-dom）特殊稅務身份是推動申請量增加的重要因素。

她表示，自美國大選活動展開以來，美國民眾對申請英國公民身份的興趣日益濃厚；另外由於「非定居者」的特殊稅務身份被取消，許多高資產淨值、身處英國的美國人正考慮離國，但他們離開前通常會考慮申請英國公民身份，因此反而促成申請量增加。

除了英國，申請成為愛爾蘭公民的美國人數亦明顯增加，數據亦顯示，去年居於北美並擁有愛爾蘭血統的人向愛爾蘭申請成為公民的數目急增46%。