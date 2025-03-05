印度寺廟轉用模擬機械大象　保護活象與朝覲信眾安全

印度許多印度教寺廟常在宗教儀式中使用大象，但閃爍的燈光、震耳欲聾的鼓聲與音樂常令大象驚恐並攻擊人類。為保障信徒安全及保護更多大象，一些寺廟開始改用機械大象。



全球最大的動物權益維護組織「善待動物組織」（PETA）的活動人士指出，印度境內的2700好倉圈養大象普遍遭受嚴重的身心壓力。儘管大象是群居動物，但卻被長期單獨關押，且長時間被鎖鏈束縛。僅在2月，PETA就在南部喀拉拉邦記錄到九頭圈養大象失控，造成至少五人死亡。

2018年1月10日，印度本地治里（Pondicherry），圖為一隻大象出現在一間印度教神廟中。（Getty）

面對這一現狀，喀拉拉邦的一座寺廟引進了一頭機械大象，既以現代方式延續了古老的宗教傳統，又讓圈養的大象得以遷至獲批准的庇護所，與其他大象一起生活在自然的叢林棲息地。

機械大象由玻璃纖維和橡膠製成，不僅能夠搖動耳朵，還能用擺動的象鼻噴水。豪華版則配有電動機，能點頭、滾動眼睛和擺動逼真的尾巴，售價超過5500美元（約4.2萬港元）。機械大象還可用在婚禮等人流量高的活動場所，免去了申請大象所需的繁瑣許可，也能保障賓客安全。

2025年2月6日，印度喀拉拉邦，圖為當地一間寺廟引入機械大象。（截圖自X@vijeshetty）

為了保護更多的大象，模型製作團隊已生產近50頭機械大象，並計劃擴充套件流水線，製造更多機械大象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

