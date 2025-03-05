阿拉伯國家通過加沙重建計劃　擬耗4千億用5年重建

埃及與阿拉伯國家在周二（3月4日）於開羅舉辦緊急峰會，期間通過一項埃及提出的加沙戰後重建計劃。路透社引述提案，指擬耗資530億美元（約4100億港元）重建加沙，這計劃還為最終交由約旦河西岸的巴勒斯坦權利機構治理做準備。



路透社引述這份長達112頁的計劃細節，整個計劃將耗時5年，第一階段將耗資200億美元，涉及20萬套房屋的建造。計劃還展示重建加沙的規劃地圖，以及數十張通過人工智能（AI）生成的住宅開發項目、花園和社區中心的圖像，還包括一個商業港口、一個技術中心和海濱酒店。

埃及在峰會上還敦促阿拉伯各國領導人通過這項加沙重建計劃，總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）表示，埃及已與巴勒斯坦合作，成立一個由獨立、專業的巴人技術專家組成的臨時委員會，負責加沙戰後治理。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示支持埃及計劃，他還促請美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持這一計劃。特朗普早前提出美國「接管加沙」論，指美國將幫助加沙巴人另尋他處居住。

美媒引述約旦消息人士指，該計劃將在未來幾週提交給特朗普。塞西亦在峰會上表示，相信特朗普能夠斡旋以巴和平。

2025年3月4日，埃及開羅，圖為塞西在阿拉伯緊急峰會中面見阿巴斯。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）當日表示，支持阿拉伯國家對重建加沙的聯合動議，呼籲立即重啟有關繼續實現加沙後續停火階段的談判。