長和與Blackrock等財團達成協議　同意出售巴拿馬港口部份資產

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年尾揚言「收回」巴拿馬運河，指控中國公司在此投資控制運河，又抨擊運河對美國船隻收費過高，威脅航運自由。長和周二（3月4日）指，已向貝萊德（Blackrock）、美國投資管理公司Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited合組的財團，就出售和記港口持有的巴拿馬港口90%權益，達成原則性協議。



長和聲明中所指的營運產業，包括在巴拿馬巴關博亞及克里斯托瓦關的港口，長和已營運這兩個港口超過20年。聯席董事總經理陸法蘭強調，這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

路透社報道指，長和與有關財團就出售和記港口80%權益達成原則性協議，獨家磋商為期145日。協議指將出售長和在23個國家中的43個港口，其中包括199個泊位，亦包括和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統等。

但上述協議所指涉及交易的資產，不包括任何和記港口信託股權，即在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國內地的港口。預期交易將為長和帶來超過190億美元現金收入。