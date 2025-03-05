特朗普國會發表演講　第二任期就職以來首次｜最新・直播

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）東部時間3月4日下午9時10分（香港時間5日上午10時10分）在華盛頓國會發表演講，這是他自1月20日就職以來首次在國會發表演講。



1027：有民主黨議員舉着「馬斯克偷竊（選舉）」的牌抗議。

1024：有議員打斷講話，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）重申議員須國會內的規則。

1021：特朗普向一眾議員表示「美國回來了」，而共和黨開始多次高呼「美國」。

2025年3月4日，美國總統特朗普發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

1018：特朗普開始發表演講。

1013：特朗普抵達會議廳，獲現場人士以熱烈掌聲歡迎，以他亦向一眾議員握手及舉手示意。

1005：第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）進入會議廳，並獲熱烈掌聲歡迎。

0949：據白宮發布的演講摘要，特朗普將在演講中提到，他正努力結束俄烏戰爭，以及本週稍晚宣布擴大美國關鍵礦產和稀土的生產。

演講摘要顯示，他將會批評上屆政府如何造成通脹及經濟困境，而他將會努力扭轉這種損害，並「讓美國再次負擔得起」。（Make America Affordable Again）

0944：副總統萬斯（JD Vance）與數名議員正在進入會議廳，包括參議院共和黨領袖圖恩（John Thune），他們在走道互相握手。

0936：特朗普離開白宮準備前往國會發表演說。

2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）坐車前往國會大廈，準備在國會聯席會議上發表演講。（Reuters）

0923：《衛報》稱，不少國會議員陸續抵達現場，其中有議員身穿粉紅色的衣服。民主黨婦女黨團主席費爾南德斯（Teresa Fernández）表示，穿粉紅色衣服是為了引起人們關注特朗普政策對婦女和家庭所產生負面影響。

0913：《衛報》指，民主黨邀請數名遭解僱的聯邦職員到特朗普演講現場，嘗試讓特朗普他難堪。

根據路透社，特朗普會在眾議院向議員發表演說。有消息告訴路透社稱，特朗普希望在演講中提及與烏克蘭簽署礦產協議簽署事宜，但美國財長貝森特（Scott Bessent）接受電視節目採訪時表示，華府目前沒有計劃在特朗普向國會發表演講後與烏克蘭簽署礦產協議。

此次會議由美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）及美國副總統萬斯（JD Vance）共同主持。根據美國憲法，副總統兼任參議院議長。

根據《美國之音》，特朗普預料將在演講中闡述其在第2個任期內的願景。在經濟議題方面，他會談及關稅戰、稅改、預算對決。他也將會談及移民政策、對烏政策、政府效率部主導聯邦裁員等。