烏美官員將短期內會面　澤連斯基與德總理談特朗普領導角色

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）於3月5日表示，同日曾與美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）通話，計劃兩國官員在短期內會晤，以繼續推進和平工作。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，與美國的合作取得「積極進展」，期待雙方之後的會晤能取得成果。



2025年2月20日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

葉爾馬克表示，當日與沃爾茲討論了實現烏克蘭公正持久和平的下一步措施，雙方並在烏克蘭與美國雙邊關係框架內，就安全問題​​及立場交換了意見，以加強兩國在相關事務上的合作與共識。

澤連斯基同日曾與即將離任的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話，討論美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在實現烏克蘭和平上的角色。德國政府發言人表示，雙方都認同特朗普領導作用的重要性，同時也著眼於迅速實現烏克蘭停火和持久和平。 此外，朔爾茨也重申，德國將繼續堅定不移地支持烏克蘭。

圖為2025年2月15日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席慕尼黑安全會議。（Reuters）

澤連斯基表示，他與朔爾茨就各種問題，以及烏克蘭對未來安全架構的願景，進行了坦誠的交談。他表示，雙方都希望烏克蘭人民擁有安全的未來，不是暫時停火，而是一勞永逸地結束戰爭。在兩國協調努力，以及美國的領導下，這是完全可以實現的。