韓美聯合軍演炮彈落在民居　升至15人受傷

韓國京畿道抱川市有炮彈落在民居，受傷人數升至15人。韓聯社之後引述軍方證實，實彈演習期間，空軍戰機炸彈投擲到一間房屋。



根據《朝鮮日報》，京畿北部消防災難本部透露，當天上午10時5分左右，抱川市同事接獲報案稱，一枚炮彈落在京畿道抱川市的一間房屋上。

報道亦證實，有一座教會建築和兩棟房屋部份受損。

報道指，消防局正調動30台設備和78名人員對現場進行恢復工作，消防隊員認為，這單事件是由於韓美聯合軍事演習期間一架戰機誤射炸彈所引起。

軍方透露，由韓國空軍、陸軍和駐韓美軍在京畿道抱川附近舉行韓美聯合實彈演習，空軍出動了多種戰機參與，其中一架KF-16戰機在投放8枚MK-82炸彈時發生異常情況，炸彈落在射程之外。

報道稱，MK-82炸彈專門用來摧毀建築物和橋樑，爆炸產生的彈坑直徑為8米，深2.4米，一枚炸彈的殺傷半徑約為一個足球場的大小。

然而，軍方目前仍無法確認該軍機誤射情況與民居遭誤炸的確切關聯。空軍目前已成立事故應變委員會，以調查事故情況和損失程度。

在韓美年度例行聯合演習「自由護盾」（Freedom Shield，簡稱FS）正式實施前，兩國動員空中和地面戰力進行實射演練。6日在京畿道抱川的勝進訓練場，韓美聯合實施與自由護盾演習對接的綜合火力打擊訓練。