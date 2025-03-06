普京任命俄羅斯新駐美國大使　結束5個月空缺期

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周四（3月6日）任命俄外交部北美司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）為新任駐美大使，結束該職位5個月的空缺。



俄羅斯外交部表示，上週在土耳其伊斯坦布爾舉行的俄美官員會議上，華盛頓已批准任命達爾奇耶夫擔任俄羅斯駐美大使。

長達六小時會議上，俄美雙方代表團努力嘗試恢復各自使館的正常運作，這是兩國關係解凍的最新迹象。

2025年2月27日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在聯邦安全局會議上發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）上任後，改變了先前美國對俄烏戰爭的政策，開啟與莫斯科的雙邊談判，並在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）爆發罵戰後，暫停對基輔的軍事援助。

莫斯科和華盛頓近年來曾因人員編制和使館財產問題而捲入一連串外交爭端，俄羅斯表示這已使雙方關係緊張。

俄羅斯外交部周五（28日）表示，俄羅斯獲得美國同意，任命達爾奇耶夫（Alexander Darchiyev）俄羅斯為駐美國大使，達爾奇耶夫將很快前往華盛頓。（俄羅斯駐加拿大大使館）

自去年10月，前任俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）離職以來，這是俄羅斯首次向華盛頓派遣新的大使。

64歲的達爾奇耶夫曾兩度長期在俄羅斯駐華盛頓大使館任職，並於2014年至2021年擔任駐加拿大大使。