特朗普與欣鮑姆通話　推遲向墨西哥部份商品徵關稅1個月

美國3月4日開始實行向從墨西哥與加拿大進口商品加徵25%的關稅，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（3月6日）與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後轉軚，並在旗下社交平台稱將推遲一個月向墨西哥部份產品加徵這些關稅。



特朗普所指推遲向墨西哥加徵關稅的商品為《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA）涵蓋的、來自墨西哥的商品和服務。

他在貼文中指自己與欣鮑姆關係始終融洽，因雙方在邊境問題上共同努力，「包括阻止非法移民與芬太尼進入美國」。墨西哥官員早前訪問美國協商關稅問題，還將29名墨西哥毒梟引渡至美國受審。

特朗普在周五（3月7日）於旗下社交平台發文，指將推遲一個月向墨西哥加徵關稅。（截圖自Truthsocial@realDonaldTrump）

欣鮑姆則在通話後在社交平台回應，稱與特朗普通話氛圍良好，她強調將同美國繼續合作，尤其是防範非法移民和芬太尼繼續流入美國，亦將努力控制槍支暴力，防止武器流入墨西哥。

2025年3月3日，美國華盛頓，圖為特朗普宣布對台積電進行投資。（Reuters）

而在此前一天，在特朗普還在與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話後，白宮宣布根據美墨加協定，對加拿大、墨西哥進口汽車給予一個月的關稅豁免，即針對汽車加徵的25%關稅延緩至4月2日。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）並稱，特朗普願意聽取其他行業的關稅豁免請求。

不過特朗普今次與欣鮑姆通話後僅在貼文提及延遲向墨西哥商品加徵關稅，未提及會否推遲或撤回對加拿大部份商品徵關稅決議。