澤連斯基出席歐盟峰會提五大訴求　稱希望下週美烏會面

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)出席3月6日召開的歐盟特別安全峰會,他與歐盟領導人取得會晤並就俄烏局勢提出五大訴求,呼籲歐盟支持法國與英國擬議的短暫停火倡議,並透露希望下週舉行有意義的美烏會面。



澤連斯基出席會議首日提出五大訴求,包括敦促俄羅斯同意釋放囚犯的協議、烏克蘭不會以投降換和平、俄羅斯停止繼續發動攻擊、支持歐盟繼續制裁俄羅斯、要求歐委會解除暫緩烏克蘭加入歐盟程序。

2025年3月6日,比利時布魯塞爾,圖為澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔(Antonio Costa)和歐盟委員會(European Commission)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在歐盟峰會上會面。(Reuters)

他還歡迎歐盟早前提出的價值8千億歐元的歐洲「再武裝」計劃,並感謝歐洲對烏克蘭的持續支持,亦讚揚歐洲對國防工業的投入。

澤連斯基晤馬克龍 談歐烏美合作實現和平

澤連斯基今次會議席間有會見法國總統馬克龍(Emmanuel Macron),雙方談及馬克龍日前宣布在3月11日主辦歐洲軍隊首腦會議一事,澤連斯基還強調雙方有共同願景,「通過烏克蘭、整個歐洲和美國的合作(through cooperation between Ukraine, all of Europe, and the United States)」,以實現真正的持久和平。

馬克龍3月2日表示已同英國共同擬定俄烏短暫停火的倡議,提議雙方在烏克蘭「海、空和對能源基礎設施停火」一個月,但不包括地面情況。英國《衛報》指這一方案獲得澤連斯基支持,預料這倡議將邁出歐洲斡旋俄烏和平協議的第一步。

美國:正協調美烏在沙特舉行會晤

俄烏戰火燃逾3年,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)上台後試圖斡旋,但此前與澤連斯基在白宮爆發言語衝突,涉及俄烏和平的美烏礦產協議的簽署被暫緩,中東特使威特科夫(Steve Witkoff),指美國正協調與烏克蘭在沙特阿拉伯舉行會晤。

歐洲希望特朗普繼續為烏克蘭提供援助或戰略服務但未能成事,特朗普則表示美烏礦產協議就是美國提供給烏克蘭的安全保障。澤連斯基一邊試圖恢復與特朗普關係,一邊與歐洲展開溝通。