俄羅斯：絕不容忍北約軍隊出現在烏克蘭

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月6日表示，如果歐洲軍隊部署到烏克蘭，就意味着北約正式介入烏克蘭衝突，對此俄方絕不允許。他又指法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前的核言論是對俄羅斯的「威脅」。



新華社報道，拉夫羅夫與來訪的津巴布韋外交與國際貿易部長穆爾維拉會談後，在新聞發布會上強調在烏克蘭部署歐洲軍隊意味北約國家直接、正式、毫不掩飾地參與對俄羅斯的戰爭，俄方絕對不允許。

他又指如果西方停止向烏克蘭供應武器，烏克蘭衝突就能迅速結束。

2025年2月25日，伊朗德黑蘭，圖為拉夫羅夫在記者會上發表講話。（Reuters）

報道稱，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）6日在例行記者會上說，西方國家正「不惜一切代價試圖為烏克蘭爭取喘息機會，防止其戰線崩潰」，烏方利用此喘息機會增強自身力量並伺機反攻。俄方認為必須就最終解決方案達成可靠協議，任何試圖爭取喘息機會的做法或試圖重新部署力量都是「絕對不可接受」。

拉夫羅夫6日稱，如果馬克龍召集歐洲國家武裝力量總參謀長開會，並說有必要為使用核武器對付俄羅斯做準備，這當然是對俄羅斯的威脅。

2025年3月2日，英國倫敦，圖為馬克龍在英國主辦的歐洲領導人峰會中發表講話。（Reuters）

馬克龍5日晚發表電視講話時說，他決定就法國向歐洲盟國提供「核保護傘」的問題展開戰略討論，並強調「歐洲的未來不應由華盛頓或莫斯科來決定」。他還表示俄羅斯和烏克蘭一旦簽署和平協議，歐洲可能在烏克蘭部署軍隊。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）6日表示，馬克龍的言論極具「對抗性」，其關於「俄羅斯威脅」的表態有很多失實之處，且隻字未提北約軍事力量不斷逼近俄羅斯邊境、俄羅斯對此的合理關切以及俄方採取回應措施的必要性。他強調從馬克龍的講話內容來看，俄方可以得出這樣的結論：法國更關心戰爭，更關心如何延續戰爭。