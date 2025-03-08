真赫曼屍檢報告出爐　警指身患晚期阿茲海默症突發心臟病身亡

荷里活95歲知名演員、奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman，又譯金．哈克曼）與63歲妻子Betsy Arakawa及家中一隻寵物犬在2月26日被發現離奇陳屍位於美國新墨西哥州（New Mexico）的住所。警方3月7日公布屍檢報告，指他患有晚期阿茲海默症，最終因心臟病突發不幸在2月17日身亡。



2025年3月7日，美國新墨西哥州，圖為當地警方依據真赫曼的屍檢報告簡報他的死因。（Reuters）

路透社報道，真赫曼的死因一直是外界關注的焦點。警方推測，最先去世的應是他的妻子Arakawa，她因老鼠傳染的漢坦病毒（Hantavirus）於2月11日因病毒帶來的併發症不幸逝世。而真赫曼則在之後因心臟病等因素離世。

警方推測，真赫曼的晚期阿茲海默症可能影響了他的判斷力，使他在妻子去世後「未能察覺她已離世」。據悉，真赫曼在妻子過世後，曾一度與她的遺體共處一室，直到大約一周後，他因突發心臟病及其他併發症猝然去世。

病理學家團隊通過檢查真赫曼的心臟起搏器發現，這裝置最後一次記錄發生在2月17日；警方根據Arakawa所發出的最後一封電郵推斷，她或在2月11日去世。

警方早前調查指現場散落藥物，真赫曼妻子陳屍浴室遺體腐爛，臉部腫脹，身邊還有一頭德國牧羊犬，她的遺體手腳出現風乾的「木乃伊化（mummification），真赫曼遺體也出現一樣的腐爛迹象。

真赫曼1930年生於美國加州，從影逾60年。他曾五度獲得奧斯卡獎項提名，兩度勝出，包括1972年憑警匪片《密探霹靂火》（The French Connection）贏得奧斯卡最佳男主角獎，1993年憑奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的《豪情蓋天》（Unforgiven）贏得最佳男配角獎。

圖為2003年荷里活男星真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席第60屆金球獎頒獎禮。（Getty Images）

漢坦病毒在美國較為罕見，多數患病個案集中在新墨西哥州、亞利桑那州、科羅拉多州等西部州。這病毒在新墨西哥州北部經由鹿鼠（Deer mice，Peromyscus）的糞便與尿液傳播，當人們清掃鹿鼠居住過的地方時，這病毒會通過空氣傳播。