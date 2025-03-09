英國男持巴勒斯坦旗攀大笨鐘塔　空中對峙消防8小時未落地｜有片

一名男子在周六（3月8日）手持巴勒斯坦國旗赤腳攀上英國倫敦著名景點大笨鐘（Big Ben）所在的伊利沙伯塔（The Elizabeth Tower），他一邊呼喊挺巴口號，一邊揮舞手中旗幟，更與接報前來救援的消防人員在半空對峙。附近道路暫時封閉，英國國會供遊客參觀的導賞團亦都取消。



英國《衛報》報道，警方指事發當地時間上午7時24分，有人發現這名男子開始攀上鐘塔外墻，當局接報後派員前往救援，至少9輛消防車與救護車抵達現場。

消防人員隨後乘達車載簡易升降台升上半空與他交涉，試圖將他救下。一個Instagram賬戶發布數條相關影片，據信賬戶屬於事主本人，其中一條影片錄下他與消防人員交涉內容，他當時威脅消防人員不要靠近，否則將爬得更高。

截至當地時間下午6時，事主仍未落地。報道指消防人員面見他腳部受傷，似在流血，不過事主坦言無礙，稱自己很安全。附近還聚集有挺巴示威者，人群中不時傳出挺巴口號。

2025年3月8日，英國倫敦，圖為一名男子持巴勒斯坦旗幟爬上鐘塔。（截圖自Instagram@free_all.of.us）

警方亦在現場維持秩序，警告他們的示威活動或擾亂參加安息日禮拜儀式的猶太人，要求他們離開現場，或將依據法律舉措阻止進一步的集會。