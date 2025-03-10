哈馬斯稱不排除釋放美國人質　以色列停向加沙供電或影響供水

哈馬斯政治顧問諾諾（Taher Al-Nono，暫譯）3月9日表示，哈馬斯已告知美國官員，不排除釋放美以雙重國籍人質Edan Alexander，以作為實現停戰談判的一部份，認為哈馬斯正採取積極及靈活方式處理，且符合巴勒斯坦人民利益。



另外，以色列能源部長Eli Cohen同日表示，已下令以色列電力公司（Israel Electric Corporation，IEC）停止向加沙售電，以作為向哈馬斯施壓，迫使對方釋放人質。路透社報道，IEC在戰事開始時已基本切斷供電，料不造成太大直接影響。但IEC稱，加沙的污水處理廠仍獲供電，或將令供水受到影響。



2023年11月23日，在加沙南部拉法（Rafah），巴勒斯坦民眾在食水短缺的情況下，拿著容器排隊取水。（Reuters）

諾諾9日向路透社證實，哈馬斯於過去一周在卡塔爾首都多哈（Doha），與美國人質談判代表伯勒爾（Adam Boehler）多次直接會面，協商釋放Edan Alexander。雙方也曾討論，如何落實最終目標為結束戰事的分階段停火協議。

對於雙方於1月19日達成的停火協議，諾諾高度評價以色列發揮了「重要作用」，期望對方能夠努力，使第二階段談判取得成功。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在加沙走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）舉行軍事遊行。（Reuters）

以色列和哈馬斯8日表示，正在為下一階段的停火談判做準備，斡旋人員亦同時就延長首階段協議推進談判。哈馬斯代表團已在過去兩天會見埃及人員，並重申願意談判。