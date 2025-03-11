社交平台X多次故障　馬斯克：遭受大規模網路攻擊

社交平台X於3月10日曾經故障，媒體指美國及英國用戶受影響。富豪馬斯克（Elon Musk）同日表示，X遭受「大規模網路攻擊」。他指攻擊仍在進行中，又稱X每天都會遭受攻擊，但這次攻擊耗費大量資源，如非大型組織，就是一個國家。



田為2025年3月10日，富豪馬斯克（Elon Musk）發帖稱X遭受大規模網路攻擊。（X截圖）

圖為2023年7月30日，位於美國加州三藩市的X總部。（Reuters）

美國《國會山報》（TheHill）報道，故障最早出現在美東時間清晨約5時30分。據網絡服務追踪網站Downdetector顯示，至早上6點之前，故障報告數量達到近21,000份，其後報告下跌，至上午約9時30分再次激增。

Downdetector顯示，上午10點後不久，X停擺報告超過41,000人，報告56% 涉X應用程式、33%涉及網站。問題其後在大約45分鐘解決，但之後不到30分鐘，停擺再次發生。截至美東時間下午1點，再有超過35,000名用戶報告問題。

去年8月，X也有故陣問題，數千名用戶法使用X應用程式，而一些用戶表示，他們的資訊流中顯示的日期是錯誤的。