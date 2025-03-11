巴基斯坦武裝組織劫持火車威脅處決人質　約400乘客受困

巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）3月11日於該國西南部劫持一輛載有約400人的火車，威脅當局若不滿足其要求，將處決人質。



據法媒報道，當地時間下午1時左右，一輛從俾路支省首府奎達（Quetta）開往北部開普省首府白沙瓦（Peshawar）的客運列車被俾路支解放軍的武裝份子劫持。襲擊者炸毀鐵路、打傷駕駛員。目前火車被困在一個山區的隧道內，當地官員表示列車內應有400-450名乘客。

巴基斯坦《黎明報》（Dawn）引述俾路支省政府發言人指，有報告稱列車遭到「密集開火」。

2024年11月9日，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達（Quetta）的一個火車站發生炸彈爆炸，人們在爆炸發生後聚集在事發現場。（Reuters）

巴基斯坦安全部隊人員與武裝份子交火。巴基斯坦警方收到消息指，包括列車駕駛員在內有3人在襲擊中受傷。

俾路支解放軍警告，任何解救乘客的行為都會產生「嚴重後果」。

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）譴責此次襲擊，稱政府不會向「對無辜乘客開火的野獸」做出任何讓步。

俾路支省與阿富汗、伊朗接壤，且自然資源豐富，俾路支解放軍多年來與巴基斯坦政府抗衡。該組織聲稱外來者從當地人手中掠奪資源，屢屢對中資項目、外省工人等發動襲擊。上月，該組織武裝份子亦截停一輛巴士，射殺7名外省工人。