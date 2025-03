ICC證實向杜特爾特發出逮捕令　小馬可斯：依規執行逮捕程序

乘搭飛機由香港返回馬尼拉的菲律賓前總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)3月11日晚被押解上另一架專機,國際刑事法院(ICC)證實已對他發出逮捕令,現總統小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr.)則證實杜特爾特現被控制,正飛往荷蘭海牙受審。



小馬可斯在記者會上證實早前傳言,相信今次逮捕遵循所有必要法律程序,形容「逮捕行動正確且恰當(the arrest was proper, correct)」,強調未以任何方式偏幫ICC,且逮捕「依照國際刑警組織要求(in compliance with Interpol)」。

ICC在逮捕令中指控杜特爾特在2016年至2022年擔任總統時,因涉嫌打擊毒販與吸毒者而犯下反人類罪。菲律賓在2019年退出ICC,該國目前不再屬於ICC的管轄範圍,但ICC則主張對菲律賓退出前杜特爾特涉嫌犯下的罪行擁有管轄權。

2025年3月11日,菲律賓馬尼拉,圖為杜特爾特被押解至維拉莫爾空軍基地(Villamor Air Base)附近,他當時即將登機前往荷蘭海牙受審。(菲律賓民主人民力量黨 Via Getty)

杜特爾特的女兒、現副總統莎拉(Sara Duterte)早前聲明父親正被送往海牙,他本人則在機上與工作人員對談,稱「如果你們要與外國白人結盟,你們乾脆殺了我算。」(You would have to kill me first, if you are going to ally with white foreigners)。