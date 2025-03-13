路透：烏軍於庫爾斯克後撤恐失守　俄軍稱再奪回5村

烏克蘭軍隊或失守俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區，路透社引述多方消息稱，俄軍在該地區取得進一步進展，基輔軍隊正在後撤，或失去這個得之不易的陣地。俄羅斯國防部3月12日報告再奪回5個村莊。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）形容「情況良好」。



過去一周局勢急劇惡化

去年8月6日，烏克蘭從北部蘇梅（Sumy）開始，越過邊境進攻俄羅斯境內的庫爾斯克，令烏克蘭士氣大振，也增加潛在的談判籌碼。

但路透社報道，烏克蘭在庫爾斯克佔據地區逐漸縮小，且局勢在過去一周急劇惡化。 根據網上及俄羅斯國家媒體發布的畫面，俄軍站在蘇賈（Sudzha）市中心廣場上，廣場上懸掛著俄羅斯三色旗。

烏克蘭軍事博客Skadovskyi Defender在Telegram上發文稱，烏軍正在撤離庫爾斯克，預計「到週五（14日），那裡將不會有烏克蘭士兵」。俄國軍事分析師Ruslan Leviev認為，烏克蘭對庫爾斯克的入侵即將結束，也指「烏克蘭軍隊正在撤離」。

路透社指出，繪製戰爭前線地圖的烏克蘭網站Deep State也更新了戰場地圖，顯示烏克蘭軍隊已不再控制蘇賈，但近郊戰鬥仍在繼續。

俄特種部隊日前曾潛行天然氣管道突襲

日前有消息稱，俄羅斯特種部隊潛伏在約寬1.5米的天然氣管道，於內部潛行近16公里，並在管道內等待了幾天後，於蘇賈附近位置展開行動，從後方突襲烏克蘭軍隊。

烏克蘭軍方未就最新局勢發表評論。烏克蘭最高指揮官日前曾否認部隊被包圍，但稱正採取措施防禦陣地。