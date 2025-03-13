諾如病毒｜日本頻發食物中毒　感染性腸胃炎創近10年新高

踏入2025年，日本感染性腸胃炎病例激增，當中包括由諾如病毒所致的病例。截至3月2日的一週內，日本感染性腸胃炎病例數創近10年來的同期新高。有醫生對此表示，民眾特別是在廁所使用智能手機時應謹慎，因為嘔吐或腹瀉時排出的病毒會殘留在廁所中，並可能附着在智能手機上，增加感染風險。



日本多間食肆甚至溫泉旅館出現與諾如病毒相關的食物中毒、感染事件，包括連續4年獲米芝蓮榮譽的大阪名店「喜一」、享有80年歷史的和菓子老店「清月」、名古屋的迴轉壽司、螃蟹料理店，以及北海道標津市一間烤肉店等。

根據日本放送協會（NHK）周二（11日）報道、日本國立感染症研究所的統計數據顯示，自2024年11月以來，全國約3000間醫療機構報告的感染性胃腸炎患者數持續上升。病例數在12月短暫回落至谷底後，1月開始又迅速反彈，截至3月2日的一週內，病例數已上升至近10年來的同期新高，平均每間醫療機構有9.83名患者。

在2月24日至3月2日這週，大分縣平均每間醫療機構有23.22名患者，東京平均每間醫療機構有13.03名患者，大阪府有10.61名患者，北海道最少，僅2.90名患者。

國立感染症研究所指，諾如病毒被認為是造成此波疫情的主要病因，其主要傳播途徑包括患者的糞便或嘔吐物，或是被污染的食物。特別是在3日至9日的一週內，宮城縣內55間醫療機構的傳染性胃腸炎患者數達476人，較前一週增加21人，顯示疫情的擴散勢頭不容小覷。

日本大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

在東京，專門治療傳染病的一家醫院也發現，自2月底以來，感染由諾如病毒引起的病例數量激增。與去年同期相比，今年的患者人數明顯增加，醫院每日接收約10名患者就診，這讓醫療團隊不得不增加點滴（吊針）和其他治療手段，然而院方庫存的退燒藥卻只剩下一劑，顯示醫療資源的緊張。

自新冠肺炎疫情爆發以來，愈來愈多人開始依賴酒精類消毒劑保護自己，但醫學專家強調，酒精對諾如病毒的消滅效果極其有限，有效控制病毒的辦法是使用漂白劑等含氯消毒劑進行消毒。若清潔工作不充分，病毒可能蒸發到空氣當中，進一步增加傳播風險。

目前關於針對諾如病毒的疫苗研發正不斷推進。最近的研究顯示，疫苗開發已取得一些進展。目前疫苗研發者正探索不同類型的疫苗，包括弱毒化的活疫苗。除傳統疫苗開發方法，最近一項來自美國的研究小組也開發出一種類似於錠劑的口服疫苗。