美國談判代表抵達俄羅斯 最早今討論30日停火倡議
撰文：劉耀洋 成依華
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俄羅斯3月13日表示，美國此前已向俄方提供了一些有關烏克蘭30日停火提議的訊息，美方代表目前正前赴俄羅斯，雙方將在未來幾天的面對面會談中繼續就相關議題進行磋商。塔斯社之後報道，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的專機已抵達莫斯科。
路透社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄羅斯已準備好與美國就美方此前和烏克蘭討論的30日停火倡議進行對話，美俄雙方最快可能在13日進行討論。
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日對記者表示，美國談判代表正前往俄羅斯，惟沒有透露更多細節。
兩名知情人士早前透露，俄羅斯和美國官員在過去三週已討論莫斯科方面提出有關停火、和談的條件。
佩斯科夫則回應指，他無法證實或對該消息發表評論，他重申外界有大量假消息，只有一小部份與現實相符。
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