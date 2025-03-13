美國談判代表抵達俄羅斯　最早今討論30日停火倡議

俄羅斯3月13日表示，美國此前已向俄方提供了一些有關烏克蘭30日停火提議的訊息，美方代表目前正前赴俄羅斯，雙方將在未來幾天的面對面會談中繼續就相關議題進行磋商。塔斯社之後報道，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的專機已抵達莫斯科。



路透社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄羅斯已準備好與美國就美方此前和烏克蘭討論的30日停火倡議進行對話，美俄雙方最快可能在13日進行討論。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日對記者表示，美國談判代表正前往俄羅斯，惟沒有透露更多細節。

2025年3月7日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮透過視像通話主持與俄羅斯聯邦安全會議。（Reuters）

兩名知情人士早前透露，俄羅斯和美國官員在過去三週已討論莫斯科方面提出有關停火、和談的條件。

佩斯科夫則回應指，他無法證實或對該消息發表評論，他重申外界有大量假消息，只有一小部份與現實相符。